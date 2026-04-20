Bestürzung im Doppelpass über Gnabry-Verletzung

Daniel Höhn 20.04.2026 • 08:14 Uhr Die Verletzung von Bayern-Star Serge Gnabry hat nicht nur den Rekordmeister geschockt. Auch im Doppelpass zeigen sich die Experten bestürzt.

Auch im Doppelpass hat die schwere Verletzung Bayern-Star von Serge Gnabry für Bestürzung gesorgt.

„Wenn du als Sportler hörst ‚Abriss“, ist das nie gut. Das ist extrem bitter für den FC Bayern und die Nationalmannschaft. Zum Saisonende, wenn es um die Töpfe geht, ist es auch extrem bitter für den Spieler“, sagte SPORT1-Experte Stefan Effenberg.

Doppelpass: Gnabry-Ausfall „bitter für die Nationalmannschaft“

Wie der FC Bayern am Samstagabend verkündet hatte, hat sich Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen, weshalb er länger ausfallen wird. Auch seine Teilnahme an der WM im Sommer ist stark gefährdet.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche meinte im Doppelpass: „Es tut mir leid für ihn. Eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist immer ein Highlight. Es war sehr gut drauf, das ist auch bitter für die Nationalmannschaft.“