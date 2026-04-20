Bestürzung im Doppelpass über Gnabry-Verletzung

Auch im Doppelpass hat die schwere Verletzung Bayern-Star von Serge Gnabry für Bestürzung gesorgt.
Bestürzung über Gnabry-Verletzung
„Wenn du als Sportler hörst ‚Abriss“, ist das nie gut. Das ist extrem bitter für den FC Bayern und die Nationalmannschaft. Zum Saisonende, wenn es um die Töpfe geht, ist es auch extrem bitter für den Spieler“, sagte SPORT1-Experte Stefan Effenberg.
Doppelpass: Gnabry-Ausfall „bitter für die Nationalmannschaft“
Wie der FC Bayern am Samstagabend verkündet hatte, hat sich Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen, weshalb er länger ausfallen wird. Auch seine Teilnahme an der WM im Sommer ist stark gefährdet.
Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche meinte im Doppelpass: „Es tut mir leid für ihn. Eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist immer ein Highlight. Es war sehr gut drauf, das ist auch bitter für die Nationalmannschaft.“
Zuvor hatten sich bereits Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Gnabry-Schock geäußert. Matthäus appellierte mit emotionalen Worten an den Offensivspieler. Nagelsmann ließ verlauten: „Ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen. Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann.“