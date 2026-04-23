FC Bayern: Rekordmeister heiß auf Berlin - und Paris

Quälend lange sechs Jahre hatte es gedauert, umso größer war nach der Rückkehr an den Sehnsuchtsort Berlin die Erleichterung beim FC Bayern – Trainer Vincent Kompany strahlte hinterher zufrieden.
Bayern heiß auf Berlin und Paris
„Boah, seit meinem ersten Tag bei Bayern wird über Berlin gesprochen. Dass wir jetzt den Verein wieder dahin gebracht haben, ist ein riesiges Geschenk“, sagte der Coach im ZDF. Und Keeper Manuel Neuer freute sich schon auf das große Endspiel am 23. Mai: „Ich habe Berlin auf jeden Fall vermisst.“
Champions League: „Es wird ein heißer Tanz“
Natürlich wollen Harry Kane und Co. nach der Meisterschaft und dem 2:0 (1:0) im Halbfinale bei Bayer Leverkusen nun auch wieder im DFB-Pokal triumphieren, doch die Gedanken der Münchner drehten sich schnell vor allem auch um die nächste Aufgabe in der Champions League. Bei der Jagd nach dem Triple bekommt es die Mannschaft in der Runde der letzten vier bekanntlich mit dem Titelverteidiger Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai) zu tun.
Und die Aufgabe dürfte im Vergleich mit den teils überforderten Leverkusenern ungleich schwieriger werden. „Wir müssen gut aufgelegt sein“, sagte Neuer bei Sky und warnte vor den Stärken der Pariser, „ich glaube, keiner freut sich jetzt gegen den FC Bayern zu spielen, mit der Verfassung, die wir haben. Aber wir wissen auch, was PSG kann, was sie für einen Kader haben, wie sie Fußball spielen. Es wird ein heißer Tanz.“