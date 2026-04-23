FC Bayern: Rekordmeister heiß auf Berlin - und Paris

SID 23.04.2026 • 05:35 Uhr Mit dem Einzug ins Finale des DFB-Pokals ist der nächste Schritt der Triple-Jäger getan. Nun richtet sich der Fokus auf die Champions League.

Quälend lange sechs Jahre hatte es gedauert, umso größer war nach der Rückkehr an den Sehnsuchtsort Berlin die Erleichterung beim FC Bayern – Trainer Vincent Kompany strahlte hinterher zufrieden.

„Boah, seit meinem ersten Tag bei Bayern wird über Berlin gesprochen. Dass wir jetzt den Verein wieder dahin gebracht haben, ist ein riesiges Geschenk“, sagte der Coach im ZDF. Und Keeper Manuel Neuer freute sich schon auf das große Endspiel am 23. Mai: „Ich habe Berlin auf jeden Fall vermisst.“

Champions League: „Es wird ein heißer Tanz“

Natürlich wollen Harry Kane und Co. nach der Meisterschaft und dem 2:0 (1:0) im Halbfinale bei Bayer Leverkusen nun auch wieder im DFB-Pokal triumphieren, doch die Gedanken der Münchner drehten sich schnell vor allem auch um die nächste Aufgabe in der Champions League. Bei der Jagd nach dem Triple bekommt es die Mannschaft in der Runde der letzten vier bekanntlich mit dem Titelverteidiger Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai) zu tun.