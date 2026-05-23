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Fan-Protest gegen den DFB bei Bayern vs. Stuttgart

Fan-Protest gegen den DFB

Zu Beginn der 2. Halbzeit im DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und den VfB Stuttgart kommt es zu laustarken Fanprotesten gegen den DFB.
Beide Fanlager brannten Pyrotechnik ab
Beide Fanlager brannten Pyrotechnik ab
© IMAGO/Nordphoto
Johannes Vehren
Zu Beginn der 2. Halbzeit im DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und den VfB Stuttgart kommt es zu laustarken Fanprotesten gegen den DFB.

Großer Fan-Protest gegen den DFB! Während des Pokal-Endspiels (Endstand 3:0 FC Bayern) haben die Anhänger des FC Bayern und des VfB Stuttgart gemeinsam ihren Unmut gegen den Deutschen Fußballverband geäußert.

Zu Beginn der 2. Halbzeit waren im Berliner Olympiastadion Wechselgesänge mit „Scheiß DFB“ zwischen beiden Fanlagern zu hören. Zudem war in beiden Kurven etliche Banner zu sehen – unter anderem bei den Bayern: „Große Rivalen sind sich einig: F*** dich, DFB“.

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Zusätzlich wanderte eine Blockfahne auf den Rängen durch das Stadion. Darauf war ein durchgestrichenes DFB-Logo zu sehen, auf welchem stand: „Kläger, Richter, Henker.“

Als die Banner verschwanden, zündeten beide Fanlager zahlreiche Pyrofackeln, die den Platz in dichten Nebel hüllten. Nachdem Harry Kane die Münchener in der 54. Minute in Führung gebracht hatte, unterbrach Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie aufgrund der schlechten Sicht im Stadion, durch welches Rauchschwaden zogen. Nach rund fünf Minuten ging es aber wieder weiter.

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