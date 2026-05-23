Fan-Protest gegen den DFB bei Bayern vs. Stuttgart

Johannes Vehren 23.05.2026 • 21:49 Uhr Zu Beginn der 2. Halbzeit im DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und den VfB Stuttgart kommt es zu laustarken Fanprotesten gegen den DFB.

Großer Fan-Protest gegen den DFB! Während des Pokal-Endspiels (Endstand 3:0 FC Bayern) haben die Anhänger des FC Bayern und des VfB Stuttgart gemeinsam ihren Unmut gegen den Deutschen Fußballverband geäußert.

Zu Beginn der 2. Halbzeit waren im Berliner Olympiastadion Wechselgesänge mit „Scheiß DFB“ zwischen beiden Fanlagern zu hören. Zudem war in beiden Kurven etliche Banner zu sehen – unter anderem bei den Bayern: „Große Rivalen sind sich einig: F*** dich, DFB“.

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Zusätzlich wanderte eine Blockfahne auf den Rängen durch das Stadion. Darauf war ein durchgestrichenes DFB-Logo zu sehen, auf welchem stand: „Kläger, Richter, Henker.“