FC Bayern: Besser als erwartet! Wird Laimer noch teurer?

Bayern-Profi Konrad Laimer hat nach dem gewonnenen Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart (3:0) ein Update zum Stand der Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung gegeben.
Wird Laimer noch teurer?
„Ich fühle mich hier richtig wohl. Es macht wirklich richtig Spaß in der Mannschaft. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht“, sagte Laimer, dessen Vertrag in München im Sommer 2027 ausläuft.
Auf die Frage, ob er zu viel fordere, entgegnete der 28-Jährige: „Du weißt ja gar nicht, was ich fordere! Ich habe ehrlicherweise noch nie etwas gefordert. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich bin jetzt drei Jahre hier. Wir haben dieses Jahr das Double gewonnen und ich habe vor, noch einige Titel mehr zu gewinnen mit dem Klub.“
Laimer: „Es kann jeden Tag ganz schnell gehen“
Laimer wollte sich nicht auf einen konkreten Zeitpunkt für die Vertragsverlängerung festlegen. „Im Fußball geht es so schnell. Vielleicht sagen wir morgen: ‚Pumm, ich mach dir was drunter.‘ Vielleicht sagen wir das nach der WM; ich weiß es nicht. Es kann jeden Tag ganz schnell gehen“, sagte er.
Abschließend ließ sich der österreichische Nationalspieler noch zu einem Scherz hinreißen: „Wer weiß, vielleicht werde ich Weltmeister und es wird noch teurer.“
Österreich hat sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM qualifiziert. In der Gruppe J trifft das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien.
Salihamidzic und Effenberg loben Laimer
Im SPORT1 Doppelpass erhielt der Defensivspieler warme Worte. „Ein super Typ. Außerdem haben wir den damals als Dreizehnten, Vierzehnten geholt und das hat er angenommen und besser gemacht als erwartet. Inzwischen ist er Stammspieler. Deswegen muss man ihm einfach ein Kompliment machen“, schwärmte Bayerns Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic von Laimers Entwicklung.
Stefan Effenberg schloss sich der Meinung an. „Eine extrem hohe Wichtigkeit. Er hat sich mit der Position angefreundet. Er ist ja eigentlich ein geborener Sechser, zentraler Mittelfeldspieler. Er hat die Position aber angenommen“, unterstrich der SPORT1-Experte und ergänzte: „Enorm wichtig, weil laufstark, kampfstark, ein Balleroberer. Er bringt Tugenden mit, die enorm wichtig sind, auch bei Bayern München. Nicht der Glanz nach vorne, aber für die Defensive und die Stabilität enorm wichtig.“