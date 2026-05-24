FC Bayern: Besser als erwartet! Wird Laimer noch teurer?

Daniel Höhn 24.05.2026 • 17:39 Uhr Konrad Laimer hat noch ein Jahr Vertrag beim FC Bayern. Nach dem Sieg im DFB-Pokal hat er zu seiner Situation Stellung bezogen und ein bisschen gescherzt.

Bayern-Profi Konrad Laimer hat nach dem gewonnenen Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart (3:0) ein Update zum Stand der Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung gegeben.

„Ich fühle mich hier richtig wohl. Es macht wirklich richtig Spaß in der Mannschaft. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht“, sagte Laimer, dessen Vertrag in München im Sommer 2027 ausläuft.

Auf die Frage, ob er zu viel fordere, entgegnete der 28-Jährige: „Du weißt ja gar nicht, was ich fordere! Ich habe ehrlicherweise noch nie etwas gefordert. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich bin jetzt drei Jahre hier. Wir haben dieses Jahr das Double gewonnen und ich habe vor, noch einige Titel mehr zu gewinnen mit dem Klub.“

Laimer: „Es kann jeden Tag ganz schnell gehen“

Laimer wollte sich nicht auf einen konkreten Zeitpunkt für die Vertragsverlängerung festlegen. „Im Fußball geht es so schnell. Vielleicht sagen wir morgen: ‚Pumm, ich mach dir was drunter.‘ Vielleicht sagen wir das nach der WM; ich weiß es nicht. Es kann jeden Tag ganz schnell gehen“, sagte er.

Abschließend ließ sich der österreichische Nationalspieler noch zu einem Scherz hinreißen: „Wer weiß, vielleicht werde ich Weltmeister und es wird noch teurer.“

Österreich hat sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM qualifiziert. In der Gruppe J trifft das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien.

Salihamidzic und Effenberg loben Laimer

Im SPORT1 Doppelpass erhielt der Defensivspieler warme Worte. „Ein super Typ. Außerdem haben wir den damals als Dreizehnten, Vierzehnten geholt und das hat er angenommen und besser gemacht als erwartet. Inzwischen ist er Stammspieler. Deswegen muss man ihm einfach ein Kompliment machen“, schwärmte Bayerns Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic von Laimers Entwicklung.