FC Bayern: Pokalsieg sorgt für Klarheit im Supercup

Vor jeder Bundesliga-Saison findet traditionell der Franz-Beckenbauer-Supercup statt. Normalerweise spielt dort der deutsche Meister gegen den DFB-Pokal-Sieger – allerdings steht seit Samstagabend fest, dass der FC Bayern beide Titel eingefahren hat.
Paarung für den Supercup klar
Der FC Bayern gewinnt den DFB-Pokal. Damit steht die Supercup-Paarung final fest.
Der FC Bayern und Borussia Dortmund treffen im Franz-Beckenbauer-Supercup aufeinander
© IMAGO/Team 2
Das bedeutet, dass der Vizemeister in den Supercup nachrückt. Somit treffen die Münchener am 22. August in Dortmund auf den BVB. Dieses Duell gab es im Supercup bereits zehnmal – mit einer ausgeglichenen Bilanz von 5:5 Siegen.
FC Bayern und BVB steigen später in DFB-Pokal ein
Der letzte Supercup-Vergleich ist schon fünf Jahre her. Damals hatten die Bayern mit 3:1 das bessere Ende für sich.
Da vom 21. – 24. August die erste Runde des DFB-Pokals 2026/27 ausgespielt wird, werden beide Teams später in den Wettbewerb einsteigen und am 1. bzw. 2. September ihre Duelle austragen. Die Auslosung findet am 6. Juni statt.