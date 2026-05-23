FC Bayern: Pokalsieg sorgt für Klarheit im Supercup

Johannes Vehren 23.05.2026 • 22:49 Uhr Der FC Bayern gewinnt den DFB-Pokal. Damit steht die Supercup-Paarung final fest.

Vor jeder Bundesliga-Saison findet traditionell der Franz-Beckenbauer-Supercup statt. Normalerweise spielt dort der deutsche Meister gegen den DFB-Pokal-Sieger – allerdings steht seit Samstagabend fest, dass der FC Bayern beide Titel eingefahren hat.

Das bedeutet, dass der Vizemeister in den Supercup nachrückt. Somit treffen die Münchener am 22. August in Dortmund auf den BVB. Dieses Duell gab es im Supercup bereits zehnmal – mit einer ausgeglichenen Bilanz von 5:5 Siegen.

FC Bayern und BVB steigen später in DFB-Pokal ein

Der letzte Supercup-Vergleich ist schon fünf Jahre her. Damals hatten die Bayern mit 3:1 das bessere Ende für sich.