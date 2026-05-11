Jablonski leitet Pokalfinale

SID 11.05.2026 • 13:34 Uhr Der Schiedsrichter kommt beim Duell zwischen dem FC Bayern und Titelverteidiger VfB Stuttgart in Berlin zum Einsatz.

Schiedsrichter Sven Jablonski leitet das DFB-Pokalfinale zwischen Rekordgewinner Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag im Rahmen des „Cup Handover“ im Festsaal des Roten Rathauses in Berlin bekannt. Das Endspiel steigt am 23. Mai (ab 20.00 Uhr im LIVETICKER) im Berliner Olympiastadion.

DFB-Pokal: Final-Premiere für Jablonski

Jablonski gab 2017 sein Bundesliga-Debüt und ist seit 2022 FIFA-Schiedsrichter. Anfang 2026 wurde er in die Elite-Kategorie der europäischen Unparteiischen hochgestuft. Der 36 Jahre alte Bankkaufmann aus Bremen leitete bislang unter anderem 125 Bundesliga-Spiele und 26 Partien im DFB-Pokal.