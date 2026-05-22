Kompany vertraut auf Urbig

SID 22.05.2026 • 18:35 Uhr Bayern Münchens Ersatztorwart Jonas Urbig genießt vor dem DFB-Pokalfinale das volle Vertrauen von Trainer Vincent Kompany. Der Druck liege nicht auf seinen Schultern.

Trainer Vincent Kompany von Fußball-Rekordmeister Bayern München setzt nach dem Ausfall von Torwart Manuel Neuer für das DFB-Pokalfinale voll auf Ersatzmann Jonas Urbig.

„Wir vertrauen dem Jungen unglaublich. Hoffentlich spielt er gut. Aber der Druck für einen Sieg liegt nicht auf den Schultern von Jonas. Wir haben Jungs, die hier schon öfter waren“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz am Freitag im Olympiastadion Berlin.

Erstes Endspiel für Urbig

Der Rekordpokalsieger trifft am Samstag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) im Endspiel auf Titelverteidiger VfB Stuttgart. Doch der 40-jährige Neuer, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag für die WM nominiert wurde, fällt wegen muskulärer Probleme in der linken Wade aus.

Urbig kommt daher in seinem ersten Endspiel zu seinem 20. Pflichtspieleinsatz in der Saison. Der 22-Jährige hatte auch bei beiden Bundesliga-Duellen mit den Schwaben, die Bayern 5:0 und 4:2 gewann, zwischen den Pfosten gestanden.

Bayern jagt das Double

Die Bayern stehen erstmals seit sechs Jahren wieder im Pokalfinale und wollen nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft das Double. In der Champions League waren die Münchner im Halbfinale an Paris Saint-Germain gescheitert.