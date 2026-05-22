Bayern-Kader steht! Neuer fällt aus

Johannes Vehren 22.05.2026 • 10:40 Uhr Das DFB-Pokal-Finale findet ohne Manuel Neuer statt. Der Torwart des FC Bayern kämpft weiterhin mit muskulären Problemen in der linken Wade.

Das DFB-Pokal-Finale kommt für Manuel Neuer zu früh. Der Torhüter des FC Bayern fehlt im Kader für das Endspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart (ab 20 Uhr im LIVETICKER). Der 19-jährige Jannis Bärtl reist neben Jonas Urbig und Sven Ulreich nach Berlin.

Neuer hatte sich am vergangenen Samstag am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Köln verletzt und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Daraufhin hieß es von den Bayern, dass Neuer an „muskulären Probleme in der linken Wade“ leide.

DFB-Pokal: Neuer-Ausfall trotz wohl gutem Heilungsverlauf

Der 40-Jährige setzte das Training in den vergangenen Tagen aus. Da er am Donnerstag offiziell für den deutschen WM-Kader nominiert wurde und als Nummer eins ins Turnier geht, will man bei ihm kein Restrisiko eingehen.

Dennoch heißt es laut Sky, dass der Heilungsverlauf sehr gut verläuft. Sein Ausfall bedeutet, dass Ersatzmann Jonas Urbig gegen Stuttgart zwischen den Pfosten steht.

Eigentlich sollte Neuer am Freitagabend ab 17.30 Uhr an der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Finale teilnehmen. An seiner Stelle übernimmt nun Joshua Kimmich den Platz.