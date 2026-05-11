Premiere: "Chip im Ball" beim Pokalfinale

SID 11.05.2026 • 14:24 Uhr Das Endspiel verspricht eine Innovation. Die technischen Hilfsmittel in der Bundesliga basieren auf Kameratechnologie.

Der „Chip im Ball“ feiert seine Premiere beim DFB-Pokalfinale der Männer: Beim Endspiel am 23. Mai (ab 20.00 Uhr im LIVETICKER) im Berliner Olympiastadion zwischen Rekordgewinner Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart kommt erstmals im deutschen Profifußball ein offizieller Spielball mit integrierter Sensortechnologie zum Einsatz.

Der „iBall“ vom Hersteller Derbystar ist mit der sogenannten „Connected Ball Technology“ ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit der Kinexon Sports & Media GmbH bereitgestellt wird.

„Ein im Ball integrierter Sensor erfasst hochpräzise und in Echtzeit Daten zu Ballkontakten, Geschwindigkeit, Flugbahn und Rotation – ohne Einfluss auf Gewicht, Flug‑ und Sprungeigenschaften oder die Performance des Spielballs“, ließ der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wissen.

DFB-Pokal: „Chip im Ball“ soll VAR unterstützen

Die erfassten Daten sollen unter anderem VAR‑Prozesse sowie das halbautomatische Abseits unterstützen und bilden laut DFB „gleichzeitig die Grundlage für weiterführende technische und taktische Spielanalysen sowie die Visualisierung zentraler Spielsituationen wie Dribblings, Pässe und Abschlüsse“.