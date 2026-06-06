Das brisanteste Duell der ersten Pokalrunde

Lars Hinzberg 06.06.2026 • 21:02 Uhr In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es zu einem Derby im Südwesten. Mannheims Aufsichtsratsmitglied schürt die Vorfreude.

Es ist das Traumlos für den SV Waldhof Mannheim. Während viele Vereine aus dem Amateur-Topf bei der DFB-Pokal-Auslosung am Samstagabend auf die ganz großen Namen wie den FC Bayern oder den BVB warteten, freut man sich in Mannheim auf einen Nachbarn. Gegen den 1. FC Kaiserslautern kommt es zum traditionsreichen Südwest-Derby.

Keine 60 Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Carl-Benz-Stadion in Mannheim und dem Betzenberg in Kaiserslautern. Beide Vereine verbindet seit jeher eine ausgeprägte Rivalität.

„Das Stadion wird glühen“

„Das ist ein Traditionsduell. Es gibt ja eine gewisse Verbundenheit unserer Fantruppen“, reagierte Mannheims Aufsichtsratsmitglied Bastian Geiser in der ARD etwas süffisant auf das Los und fügte an: „Wir werden eine gute Kulisse bieten. Das Stadion wird glühen und noch mehr brennen als sonst schon.“

Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen nannte das Los „natürlich den Wahnsinn“ und sportlich schwer. „Auswärts bei einem ambitionierten Drittligisten ist es nie einfach“, sagte Hengen weiter und fügte an: „An das letzte Pokalspiel in Mannheim kann ich mich noch gut erinnern, als Olaf Marschall spät das 3:2 gemacht hat, damals war es auch sehr eng.“

Der Geschäftsführer des FCK mahnte aber auch: „Wichtig ist auch, dass es – bei aller Rivalität – auf den Rängen friedlich bleibt. Aber insgesamt überwiegt auf jeden Fall die Vorfreude. Auch wenn es sportlich anspruchsvoll ist, ist ein Derby immer etwas Schönes, das ist das Salz in der Suppe.“

Aytekin fungierte als Losfee

Ermöglicht wurde das erste Aufeinandertreffen der Erzrivalen seit 2021/22 von Losfee Deniz Aytekin. Genau der stand auch beim letzten Südwest-Derby in der 3. Liga als Schiedsrichter auf dem Platz. Das Spiel endete damals 0:0.

Während Kaiserslautern in derselben Saison noch die Zweitliga-Rückkehr perfekt machte, lief der Waldhof in der abgelaufenen Saison auf Platz neun der dritten Liga ein.