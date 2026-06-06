DFB-Pokal: Auslosung 1. Runde heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Wer zieht Bayern und BVB?

SPORT1 06.06.2026 • 15:00 Uhr Am Samstag wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Welches Amateurteam zieht das große Los und trifft auf Titelträger FC Bayern? SPORT1 erklärt, wie die Auslosung abläuft und wo Sie die Ziehung verfolgen können.

Zwei Wochen nach dem Pokalsieg des FC Bayern über den VfB Stuttgart richten sich die Augen auf die kommende Saison. Am Samstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) wird die erste Runde des DFB-Pokals 2026/27 ausgelost.

Die Ziehung der Lose findet im Rahmen der „Sportschau“ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine Karriere mit Ablauf der Saison beendete, fungiert als Losfee.

DFB-Pokal: Auslosung 1. Runde – So können Sie die Ziehung live verfolgen:

TV: ARD

ARD Stream: ARD-Mediathek, sportschau.de

ARD-Mediathek, sportschau.de Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

DFB-Pokal: So funktioniert die Auslosung

Die 64 teilnehmenden Mannschaften werden für die Auslosung auf zwei Lostöpfe aufgeteilt. Im Profi-Topf befinden sich die 18 Vereine der Bundesliga und die besten 14 Mannschaften der 2. Bundesliga.

Der zweite Lostopf umfasst die sogenannten Amateure. Hier tummeln sich die Plätze 15 bis 18 der 2. Liga sowie die vier besten Teams der 3. Liga, hinzu kommen die 21 Landespokalsieger. Gewann ein bereits qualifizierter Drittligist den Landespokal, rückt der Finalverlierer nach. Die verbleibenden drei Startplätze erhalten die Landesverbände mit den meisten Mannschaften im Spielbetrieb.

Bayern und BVB spielen erst später

Jeder Mannschaft aus dem Amateur-Lostopf wird ein Team aus dem Profi-Topf zugelost. Heimrecht in der ersten Runde des DFB-Pokals haben die Amateur-Teams.

Die 32 Spiele der ersten Runde steigen dann vom 21. bis 24. August 2026. Der FC Bayern und Borussia Dortmund spielen ihre jeweiligen Partien jedoch erst am 1. und 2. September, da sie sich am 22. August im Franz-Beckenbauer-Supercup gegenüberstehen.

DFB-Pokal: Die Lostöpfe im Überblick

Profi-Topf

FC Bayern München (Bundesliga)

Borussia Dortmund (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

VfB Stuttgart (Bundesliga)

TSG Hoffenheim (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

SC Freiburg (Bundesliga)

Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

FC Augsburg (Bundesliga)

1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)

1. FC Union Berlin (Bundesliga)

Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

Hamburger SV (Bundesliga)

1. FC Köln (Bundesliga)

SV Werder Bremen (Bundesliga)

VfL Wolfsburg (Bundesliga)

1. FC Heidenheim (Bundesliga)

FC St. Pauli (Bundesliga)

FC Schalke 04 (2. Bundesliga)

SV Elversberg (2. Bundesliga)

SC Paderborn (2. Bundesliga)

Hannover 96 (2. Bundesliga)

SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)

Hertha BSC (2. Bundesliga)

1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)

VfL Bochum (2. Bundesliga)

Karlsruher SC (2. Bundesliga)

Dynamo Dresden (2. Bundesliga)

Holstein Kiel (2. Bundesliga)

Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)

1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)

Amateur-Topf