Augsburg-Training mit Cottbus-Gesängen

SID 20.08.2026 • 15:05 Uhr Vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal lässt Trainer Manuel Baum die Atmosphäre im Stadion des Zweitliga-Aufsteigers simulieren.

Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat vor dem DFB-Pokalspiel bei Energie Cottbus zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Um seine Mannschaft bestmöglich auf die Atmosphäre beim Zweitliga-Aufsteiger aus der Lausitz vorzubereiten, ließ er beim Training am Donnerstag die Atmosphäre im Cottbuser Stadion simulieren. „Wir haben laut trainiert“, berichtete er, „wir haben Gesänge der Cottbuser Fans einspielen lassen, damit jeder weiß, was da auf uns zukommt“.

Das Duell der ersten Pokalrunde mit der Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz (Samstag, 13.00/Sky) betrachtet Baum als willkommenen Härtetest. „Es ist schon eine Herausforderung, dass wir im ersten Spiel jemanden haben, der uns auf Augenhöhe begegnet. Das wird uns mit Sicherheit in der Liga helfen, jetzt schon einen Brocken zu haben wie Cottbus“, sagte er und mahnte: Der Zweitligist habe „schon richtig Qualität, wir wissen wie ernst man diese Spiele nehmen muss“.

Augsburg mit besonderer Vorbereitung

Baum verwies bei seiner Einschätzung auch darauf, dass Cottbus bereits zwei Pflichtspiele „in den Beinen“ habe, „das haben wir noch nicht“. Es sei daher gut, „dass man aus dem Testspielmodus rauskommt. Jeder lechzt danach, sich mit anderen Mannschaften in einem Wettbewerb messen zu können.“