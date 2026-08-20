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Pokal-Angst? Klose redet auf Nürnberg-Profis ein

Klose redet auf Nürnberg-Profis ein

Keine Experimente: Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Nürnberg tritt bei Viktoria Köln mit der "bestmöglichen Mannschaft" an.
Mohamed Zomas Zukunft beim 1. FC Nürnberg ist weiterhin ungewiss. Nach dem Dreierpack gegen Dynamo Dresden spricht Trainer Miroslav Klose über seinen Stürmer.
SID
Keine Experimente: Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Nürnberg tritt bei Viktoria Köln mit der "bestmöglichen Mannschaft" an.

Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Nürnberg will nach seinem besten Saisonstart seit neun Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals nachlegen. „Beim K.o.-System gelten ganz andere Gesetze. Wenn man keine gute Tagesform hat, kann man schnell ausscheiden. Das wollen wir am Samstag tunlichst verhindern“, sagte Trainer Miroslav Klose vor dem Spiel beim Drittligisten Viktoria Köln (15.30 Uhr/Sky).

Im vergangenen Jahr schied der Club bereits in der ersten Runde beim Viertligisten FV Illertissen aus. Nach dem 3:0 gegen Dynamo Dresden und dem 4:2 im fränkischen Derby bei der SpVgg Greuther Fürth zum Start in die 2. Liga will Klose seine „bestmögliche Mannschaft auf den Platz schicken“. Das Spiel, ergänzte er, sei ihm „zu wichtig“ um zu experimentieren.

Klose redet auf Nürnberg-Profis ein

Dass seine Mannschaft den Gegner, der mit einem Sieg aus zwei Spielen in die 3. Liga gestartet ist, unterschätzt, hält Klose für wenig wahrscheinlich. „Ich habe nach dem Derbysieg der Mannschaft recht deutlich vermittelt, was ich in Köln von ihr erwarte. Ich habe aber im Training keine Anzeichen davon gesehen, dass sie weniger gemacht hat. Eher andersrum“, sagte er.

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