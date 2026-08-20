Pokal-Angst? Klose redet auf Nürnberg-Profis ein

SID 20.08.2026 • 13:40 Uhr Keine Experimente: Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Nürnberg tritt bei Viktoria Köln mit der "bestmöglichen Mannschaft" an.

Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Nürnberg will nach seinem besten Saisonstart seit neun Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals nachlegen. „Beim K.o.-System gelten ganz andere Gesetze. Wenn man keine gute Tagesform hat, kann man schnell ausscheiden. Das wollen wir am Samstag tunlichst verhindern“, sagte Trainer Miroslav Klose vor dem Spiel beim Drittligisten Viktoria Köln (15.30 Uhr/Sky).

Im vergangenen Jahr schied der Club bereits in der ersten Runde beim Viertligisten FV Illertissen aus. Nach dem 3:0 gegen Dynamo Dresden und dem 4:2 im fränkischen Derby bei der SpVgg Greuther Fürth zum Start in die 2. Liga will Klose seine „bestmögliche Mannschaft auf den Platz schicken“. Das Spiel, ergänzte er, sei ihm „zu wichtig“ um zu experimentieren.

Klose redet auf Nürnberg-Profis ein