"Leichte Gehirnerschütterung": Frankfurt bangt um Koch

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt vor der ersten Runde im DFB-Pokal am Freitag beim Fünftligisten FC St. Tönis (18.00 Uhr/Sky) um den Einsatz von Kapitän Robin Koch. Der 30 Jahre alte Abwehrchef musste bei der herben Pleite im Testspiel am Samstag beim englischen Premier-League-Klub FC Brentford (0:7) vor der Pause mit einem „Brummschädel“ vom Platz.
Frankfurt bangt um Kapitän
Die Eintracht muss am Freitag im DFB-Pokal ran.
Laut der Eintracht wurde Koch am Sonntag untersucht. „Eine strukturelle Verletzung konnte dabei ausgeschlossen werden“, ließ der Klub wissen. Koch habe „eine leichte Gehirnerschütterung erlitten und wird ein entsprechendes Regenerationsprotokoll absolvieren“.