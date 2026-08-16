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"Leichte Gehirnerschütterung": Frankfurt bangt um Koch

Frankfurt bangt um Kapitän

Die Eintracht muss am Freitag im DFB-Pokal ran.
Am Familientag von Eintracht Frankfurt präsentieren sich die Mannschaft und der neue, alte Trainer Adi Hütter. Der hat bereits eine ganz andere Stimmung an den Main gebracht.
SID
Die Eintracht muss am Freitag im DFB-Pokal ran.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt vor der ersten Runde im DFB-Pokal am Freitag beim Fünftligisten FC St. Tönis (18.00 Uhr/Sky) um den Einsatz von Kapitän Robin Koch. Der 30 Jahre alte Abwehrchef musste bei der herben Pleite im Testspiel am Samstag beim englischen Premier-League-Klub FC Brentford (0:7) vor der Pause mit einem „Brummschädel“ vom Platz.

Laut der Eintracht wurde Koch am Sonntag untersucht. „Eine strukturelle Verletzung konnte dabei ausgeschlossen werden“, ließ der Klub wissen. Koch habe „eine leichte Gehirnerschütterung erlitten und wird ein entsprechendes Regenerationsprotokoll absolvieren“.

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