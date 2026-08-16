"Leichte Gehirnerschütterung": Frankfurt bangt um Koch

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt vor der ersten Runde im DFB-Pokal am Freitag beim Fünftligisten FC St. Tönis (18.00 Uhr/Sky) um den Einsatz von Kapitän Robin Koch. Der 30 Jahre alte Abwehrchef musste bei der herben Pleite im Testspiel am Samstag beim englischen Premier-League-Klub FC Brentford (0:7) vor der Pause mit einem „Brummschädel“ vom Platz.