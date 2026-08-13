Der DFB-Pokal erstrahlt künftig in einem neuen Design. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, erhalten die drei Wettbewerbe der Frauen, Männer und Junioren eigenständige Bildmarken, die den jeweiligen Pokal als realistische Trophäe abbilden. Dazu soll die Kontrastfarbe Violett die digitalen Inhalte in den Sozialen Medien „unübersehbar“ machen.
Neuer Look für den DFB-Pokal
Der DFB-Pokal soll dadurch „rauer, schneller, wilder“ abgebildet werden. In den Stadien bleibt der DFB beim gewohnten Grün. Mit dem neuen visuellen Auftritt, einer direkteren Tonalität und noch mehr Geschichten aus dem Stadion und der Kabine will der Verband vor allem jüngere Fans für den Wettbewerb gewinnen, hieß es.
Neues Design für DFB-Pokal-Vermarkung
„Der DFB-Pokal war nie vorhersehbar. Unsere Marke zuletzt schon“, sagte Holger Merk, Abteilungsleiter Stabsstelle Marke der DFB GmbH und Co. KG: „Das passt nicht zu einem Wettbewerb, der von Sensationen, Gänsehaut und Fußballgeschichten lebt, die niemand kommen sieht. Deshalb drehen wir auf.“
Der DFB-Pokal der Frauen beginnt am kommenden Samstag, der Wettbewerb der Männer am 21. August. Die Junioren sind eine Woche danach an der Reihe. Mit dem Start der neuen Saison soll der Pokal nach dem ersten Umstyling seit zehn Jahren dann das zeigen, was „ihn schon immer einzigartig gemacht hat: Gegensätze, Emotionen, Fallhöhe“, kündigte der DFB an.