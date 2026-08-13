Neuer Look für den DFB-Pokal

SID 13.08.2026 • 14:58 Uhr Der DFB will vor allem jüngere Fans gewinnen - und setzt dabei unter anderem auf die Kontrastfarbe Violett.

Der DFB-Pokal erstrahlt künftig in einem neuen Design. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, erhalten die drei Wettbewerbe der Frauen, Männer und Junioren eigenständige Bildmarken, die den jeweiligen Pokal als realistische Trophäe abbilden. Dazu soll die Kontrastfarbe Violett die digitalen Inhalte in den Sozialen Medien „unübersehbar“ machen.

Der DFB-Pokal soll dadurch „rauer, schneller, wilder“ abgebildet werden. In den Stadien bleibt der DFB beim gewohnten Grün. Mit dem neuen visuellen Auftritt, einer direkteren Tonalität und noch mehr Geschichten aus dem Stadion und der Kabine will der Verband vor allem jüngere Fans für den Wettbewerb gewinnen, hieß es.

Neues Design für DFB-Pokal-Vermarkung

„Der DFB-Pokal war nie vorhersehbar. Unsere Marke zuletzt schon“, sagte Holger Merk, Abteilungsleiter Stabsstelle Marke der DFB GmbH und Co. KG: „Das passt nicht zu einem Wettbewerb, der von Sensationen, Gänsehaut und Fußballgeschichten lebt, die niemand kommen sieht. Deshalb drehen wir auf.“