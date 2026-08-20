Werder: Füllkrug-Einsatz im Pokal offen

SID 20.08.2026 • 14:23 Uhr Trainer Daniel Thioune lässt sich noch nicht in die Karten schauen, ob der zurückgekehrte Angreifer gleich im DFB-Pokal auflaufen wird.

Spielt er? Spielt er nicht? Trainer Daniel Thioune (52) von Werder Bremen hat den Einsatz von Angreifer Niclas Füllkrug (33) in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Lüneburger SK im Millerntor-Stadion vom FC St. Pauli (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) noch offengelassen. Er habe noch „nicht final entschieden, welcher Stürmer oder welche Stürmer auf dem Platz stehen werden, dafür passiert einfach auch Tag für Tag viel zu viel“, sagte Thioune am Donnerstag.

Grundsätzlich geht Thioune davon aus, dass Füllkrug den Hanseaten einen Schub geben werde. „Ich kenne die Vergangenheit um Niclas Füllkrug. Ich kenne seine Wirkung“, sagte Thioune, der auch die Vorstellungs-Pressekonferenz des 24-maligen Nationalspielers am Mittwoch aufmerksam verfolgt hatte: „Ich habe gesehen, der Junge hat Bock, der Junge hat Energie, Selbstvertrauen ohne Ende – können wir in Flaschen abfüllen und verkaufen.“

Füllkrug noch nicht fit genug?

Werder hatte Füllkrug am Dienstag für ein Jahr vom englischen Premier-League-Absteiger West Ham United ausgeliehen. Der Stürmer hatte seine Profikarriere vor 14 Jahren bei Werder begonnen und spielte später von 2019 bis 2023 erneut für den Klub.