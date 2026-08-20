Werder: Füllkrug-Einsatz im Pokal offen

Spielt er? Spielt er nicht? Trainer Daniel Thioune (52) von Werder Bremen hat den Einsatz von Angreifer Niclas Füllkrug (33) in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Lüneburger SK im Millerntor-Stadion vom FC St. Pauli (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) noch offengelassen. Er habe noch „nicht final entschieden, welcher Stürmer oder welche Stürmer auf dem Platz stehen werden, dafür passiert einfach auch Tag für Tag viel zu viel“, sagte Thioune am Donnerstag.
Wird Füllkrug-Debüt verschoben?
Grundsätzlich geht Thioune davon aus, dass Füllkrug den Hanseaten einen Schub geben werde. „Ich kenne die Vergangenheit um Niclas Füllkrug. Ich kenne seine Wirkung“, sagte Thioune, der auch die Vorstellungs-Pressekonferenz des 24-maligen Nationalspielers am Mittwoch aufmerksam verfolgt hatte: „Ich habe gesehen, der Junge hat Bock, der Junge hat Energie, Selbstvertrauen ohne Ende – können wir in Flaschen abfüllen und verkaufen.“
Füllkrug noch nicht fit genug?
Werder hatte Füllkrug am Dienstag für ein Jahr vom englischen Premier-League-Absteiger West Ham United ausgeliehen. Der Stürmer hatte seine Profikarriere vor 14 Jahren bei Werder begonnen und spielte später von 2019 bis 2023 erneut für den Klub.
An der Weser avancierte er in der Spielzeit 2022/23 zum Nationalspieler und zum Bundesliga-Torschützenkönig. Anschließend lief er für eine Saison für Borussia Dortmund auf und wechselte schließlich nach England. Dort konnte sich Füllkrug nicht durchsetzen. Im Januar 2026 wechselte er auf Leihbasis zur AC Mailand.