Zwei weitere Pokalspiele live im Free-TV

Noch mehr Live-Fußball im Free-TV: Zwei weitere Partien der ersten Runde im DFB-Pokal werden bei RTL zu sehen sein. Das gab der Privatsender am Montag bekannt.
Zwei weitere Pokalspiele im Free-TV
Gezeigt wird die Begegnung von Zweitligist Hertha BSC bei Drittligist 1. FC Saarbrücken. Anstoß ist am Samstag, 22. August um 15 Uhr. Auch das Erstrundenmatch des 1. FC Köln bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers am Montag, am 24. August (17.30 Uhr) kann man live bei RTL verfolgen.
Sechs Free-TV-Spiele im DFB-Pokal
Hintergrund ist die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch RTL. Insgesamt steigt damit die Anzahl der Erstrundenspiele im Pokal im Free-TV auf sechs.
Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart (21. August, 20.45 Uhr, ZDF) und Hallescher FC gegen den FC Schalke 04 (24. August, 20.45 Uhr, ARD) werden am Pokal-Wochenende vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.
FC Bayern und BVB ebenfalls live im Free-TV
Die erste Runde beschließen der Vizemeister Borussia Dortmund am 1. September (20.45 Uhr) im Volksparkstadion beim Hamburg Eimsbütteler BC und der Pokalsieger Bayern München am 2. September (20.45 Uhr) beim VfL Osnabrück.
Die Partie des BVB wird auch bei RTL zu sehen sein, das Spiel der Bayern läuft in der ARD. Alle Begegnungen der ersten Runde sind zudem auch im Pay-TV bei Sky zu verfolgen.