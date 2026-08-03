Zwei weitere Pokalspiele live im Free-TV

Maximilian Lotz 03.08.2026 • 11:55 Uhr Fußballfans dürfen sich in der ersten Runde des DFB-Pokals auf zusätzliche Liveübertragungen im Free-TV freuen.

Noch mehr Live-Fußball im Free-TV: Zwei weitere Partien der ersten Runde im DFB-Pokal werden bei RTL zu sehen sein. Das gab der Privatsender am Montag bekannt.

Gezeigt wird die Begegnung von Zweitligist Hertha BSC bei Drittligist 1. FC Saarbrücken. Anstoß ist am Samstag, 22. August um 15 Uhr. Auch das Erstrundenmatch des 1. FC Köln bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers am Montag, am 24. August (17.30 Uhr) kann man live bei RTL verfolgen.

Sechs Free-TV-Spiele im DFB-Pokal

Hintergrund ist die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch RTL. Insgesamt steigt damit die Anzahl der Erstrundenspiele im Pokal im Free-TV auf sechs.

Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart (21. August, 20.45 Uhr, ZDF) und Hallescher FC gegen den FC Schalke 04 (24. August, 20.45 Uhr, ARD) werden am Pokal-Wochenende vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

FC Bayern und BVB ebenfalls live im Free-TV

Die erste Runde beschließen der Vizemeister Borussia Dortmund am 1. September (20.45 Uhr) im Volksparkstadion beim Hamburg Eimsbütteler BC und der Pokalsieger Bayern München am 2. September (20.45 Uhr) beim VfL Osnabrück.