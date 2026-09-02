DFB-Pokal: Dann wird die zweite Runde ausgelost

SPORT1 02.09.2026 • 22:46 Uhr Alle Erstrunden-Partien des DFB Pokals sind gespielt. Der Termin zur Ziehung der zweiten Runde ist auch bereits bekannt. Eine deutsche Legende wird dabei die Losfee spielen.

Mit den Siegen des BVB und des FC Bayern sind auch die letzten Spiele der ersten DFB-Pokal-Runde über die Bühne gegangen. Auch die Auslosung für die 2. Runde ist bereits terminiert.

Am 5. September um 17.45 Uhr wird Losfee Bastian Schweinsteiger die Zweitrundenpartien im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ziehen. Wegen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September wurde die Ziehung auf Samstag terminiert.

Alle Bundesligisten noch dabei

32 Mannschaften werden dann noch im Wettbewerb vertreten sein, erstmals seit 18 Jahren sind auch alle 18 Bundesligisten darunter. Dabei gibt es zwei Lostöpfe. In Lostopf A befinden sich alle Teams aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga. In Lostopf B sind alle weiteren Mannschaften (3. Liga und darunter) vertreten.

Es wird immer zunächst ein Los aus dem Amateurtopf gezogen, diese Mannschaften haben Heimrecht. Ist dieser leer, wird nur noch aus dem Lostopf A gezogen.

Ab der zweiten Runde kommt dann auch der VAR im DFB-Pokal zum Einsatz. Die Spiele sind für den 27. und 28. Oktober terminiert. Das Finale findet am 29. Mai 2027 wie gewohnt im Olympiastadion Berlin statt.

DFB-Pokal: Diese Teams sind noch dabei

Lostopf A:

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart

Bayer Leverkusen

FC Augsburg

1899 Hoffenheim

SV 07 Elversberg

Werder Bremen

RB Leipzig

1. FC Union Berlin

Borussia Mönchengladbach

1. FSV Mainz 05

SC Freiburg

SC Paderborn 07

Hamburger SV

1. FC Köln

FC Schalke 04

1. FC Kaiserslautern

Holstein Kiel

VfL Bochum

Karlsruher SC

Hannover 96

Hertha BSC

1. FC Nürnberg

SV Darmstadt 98

1. FC Magdeburg

Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg

Lostopf B: