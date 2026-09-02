DFB-Pokal: Dann wird die zweite Runde ausgelost

Mit den Siegen des BVB und des FC Bayern sind auch die letzten Spiele der ersten DFB-Pokal-Runde über die Bühne gegangen. Auch die Auslosung für die 2. Runde ist bereits terminiert.
DFB-Pokal: Dann wird ausgelost
Am 5. September um 17.45 Uhr wird Losfee Bastian Schweinsteiger die Zweitrundenpartien im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ziehen. Wegen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September wurde die Ziehung auf Samstag terminiert.
Alle Bundesligisten noch dabei
32 Mannschaften werden dann noch im Wettbewerb vertreten sein, erstmals seit 18 Jahren sind auch alle 18 Bundesligisten darunter. Dabei gibt es zwei Lostöpfe. In Lostopf A befinden sich alle Teams aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga. In Lostopf B sind alle weiteren Mannschaften (3. Liga und darunter) vertreten.
Es wird immer zunächst ein Los aus dem Amateurtopf gezogen, diese Mannschaften haben Heimrecht. Ist dieser leer, wird nur noch aus dem Lostopf A gezogen.
Ab der zweiten Runde kommt dann auch der VAR im DFB-Pokal zum Einsatz. Die Spiele sind für den 27. und 28. Oktober terminiert. Das Finale findet am 29. Mai 2027 wie gewohnt im Olympiastadion Berlin statt.
DFB-Pokal: Diese Teams sind noch dabei
Lostopf A:
- FC Bayern München
- Borussia Dortmund
- Eintracht Frankfurt
- VfB Stuttgart
- Bayer Leverkusen
- FC Augsburg
- 1899 Hoffenheim
- SV 07 Elversberg
- Werder Bremen
- RB Leipzig
- 1. FC Union Berlin
- Borussia Mönchengladbach
- 1. FSV Mainz 05
- SC Freiburg
- SC Paderborn 07
- Hamburger SV
- 1. FC Köln
- FC Schalke 04
- 1. FC Kaiserslautern
- Holstein Kiel
- VfL Bochum
- Karlsruher SC
- Hannover 96
- Hertha BSC
- 1. FC Nürnberg
- SV Darmstadt 98
- 1. FC Magdeburg
- Dynamo Dresden
- VfL Wolfsburg
Lostopf B:
- SG Sonnenhof Großaspach
- Rot-Weiss Essen
- SSV Jeddeloh II