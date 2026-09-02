Premiere bei Bayerns gelungenem Pokal-Auftakt

Felix Kunkel 02.09.2026 • 22:37 Uhr Der FC Bayern fährt zum Auftakt des DFB-Pokals gegen den VfL Osnabrück einen ungefährdeten Sieg ein. Harry Kane erzielt seine ersten Saisontore, während Tom Bischof eine besondere Premiere gelingt.

Der FC Bayern hat seine Auftakthürde im DFB-Pokal souverän gemeistert. Die Münchner siegten nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 4:1 (2:1) beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück.

An der Bremer Brücke schockten die Hausherren den Titelverteidiger jedoch zunächst auf spektakuläre Art und Weise: Robin Meißner (5.) zog aus fast 30 Metern einfach ab, der Ball flog über FCB-Keeper Jonas Urbig hinweg und senkte sich perfekt in die rechte obere Ecke.

Die Bayern, bei denen Neuzugang Ismael Saibari sein Startelf-Debüt feierte, brauchten aber nicht lange, um sich von diesem Dämpfer zu erholen. Erst war Torjäger Harry Kane (18.) zur Stelle und sorgte mit seinem ersten Saisontor für den Ausgleich, dann drehte Tom Bischof mit seinem Premierentreffer im DFB-Pokal die Partie (24.).

In der zweiten Hälfte behielt der Favorit die Oberhand und drückte Osnabrück über weite Strecken in die eigene Hälfte. Michael Olise (73.) baute die Führung aus, kurz vor Schluss traf Kane (86.) vom Elfmeterpunkt zum Endstand.

DFB-Pokal: „Absolutes Traumtor“ schockt Bayern

„Es war vor dem Spiel schon klar, dass es hier ein schwieriger Test wird. Deswegen freuen wir uns einfach, dass wir gewonnen haben“, erklärte Torhüter Urbig, der Manuel Neuer zwischen den Pfosten ersetzte, bei Sky. Das frühe Gegentor hinterließ auch bei ihm Eindruck: „Das Ding knallt er in den Winkel. Das ist Wahnsinn.“

Osnabrücks Trainer Timo Schultz sprach in der ARD sogar von einem „absoluten Traumtor“. Meißner habe den Ball „überragend“ getroffen. Der Torschütze selbst erklärte am Sky-Mikrofon: „Ich habe gemerkt, als ich ihn getroffen habe, dass er ganz gut kommen könnte. Dass er dann so gut kommt, war natürlich ein bisschen überraschend.“