DFB-Pokal heute live: Wo läuft FC Bayern in Osnabrück im Free-TV, Stream und Ticker?

SPORT1 02.09.2026 • 17:30 Uhr Die erste Runde des DFB-Pokals wird beendet. Der VfL Osnabrück empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 20.45 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München muss heute Abend im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück ohne Manuel Neuer auskommen: Trainer Vincent Kompany hat eine Pause für den Kapitän verkündet. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke, wo der Zweitliga-Aufsteiger den Titelverteidiger empfängt.

DFB-Pokal heute live: FC Bayern in Osnabrück im TV, Livestream, Ticker

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Osnabrücks Trainer Timo Schultz richtet den Blick klar auf den großen Namen – und wählte vor dem Duell mit dem Rekordmeister das Leitwort „maximal ambitioniert“. Für Schultz ist der Pokal kein Neuland: Er bringt Erfahrung aus dem Wettbewerb mit, sowohl aus seiner Spielerzeit als auch als Coach. Entsprechend setzt Osnabrück vor heimischer Kulisse auf eine fokussierte Herangehensweise gegen den Favoriten aus München.

FC Bayern: Kompany schont Neuer

Bei den Münchnern steht vor allem die Personalie Manuel Neuer im Mittelpunkt der Vorberichterstattung, nachdem Vincent Kompany dessen Pause öffentlich gemacht hat. Damit muss Bayern in Osnabrück ohne den Torhüter antreten, der den DFB-Pokal 2026 zum siebten Mal gewann.

Osnabrück gegen Bayern: Zahlen, Serien und Pokal-Historie

Osnabrück und Bayern treffen zum insgesamt vierten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander – alle bisherigen Duelle gab es im DFB-Pokal; 1978 gewann der VfL als Zweitligist spektakulär 5:4 in München, 2001 (2:0) und 2004 (3:2) setzte sich Bayern jeweils auswärts durch. Die Münchner entschieden seit der Saison 1995/96 zudem 30 Partien in Serie in ihrem ersten Saisonspiel im DFB-Pokal für sich. Osnabrück schied in sieben seiner vergangenen acht DFB-Pokalspiele gegen Bundesligisten aus und in den vergangenen fünf Pokalspielzeiten war jeweils gegen ein Team aus dem Oberhaus Endstation.

Wird Osnabrück gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live in der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird OSN gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream sowie in der ARD Mediathek (Stream) verfolgt werden.

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