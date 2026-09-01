Sorgt er für Pokal-Kracher? Besondere Rolle für Schweinsteiger

Vincent Wuttke 01.09.2026 • 22:55 Uhr Bastian Schweinsteiger rückt beim DFB-Pokal in den Mittelpunkt. Der Weltmeister von 2014 übernimmt am Wochenende eine besondere Rolle.

Die zweite Runde im DFB-Pokal wirft bereits ihre Schatten voraus. Am Samstag werden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Paarungen für den nächsten Teil des Wettbewerbs am 27. und 28. Oktober ausgelost – von einer deutschen Legende.

Als Losfee fungiert Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Die Ziehung beginnt um 17.45 Uhr und wird im Rahmen der Sportschau live in der ARD übertragen. Für den Sender ist der ehemalige Bayern-Star regelmäßig als Experte im Einsatz. Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist die Auslosung auch im Livestream der Sportschau zu sehen.

Schweinsteiger fungiert als Losfee

Die Ziehungsleitung übernimmt Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung. Durch die Sendung führt Moderator Alexander Bommes.