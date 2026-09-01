Sorgt er für Pokal-Kracher? Besondere Rolle für Schweinsteiger

Die zweite Runde im DFB-Pokal wirft bereits ihre Schatten voraus. Am Samstag werden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Paarungen für den nächsten Teil des Wettbewerbs am 27. und 28. Oktober ausgelost – von einer deutschen Legende.
Besondere Rolle für Schweinsteiger
Als Losfee fungiert Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Die Ziehung beginnt um 17.45 Uhr und wird im Rahmen der Sportschau live in der ARD übertragen. Für den Sender ist der ehemalige Bayern-Star regelmäßig als Experte im Einsatz. Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist die Auslosung auch im Livestream der Sportschau zu sehen.
Schweinsteiger fungiert als Losfee
Die Ziehungsleitung übernimmt Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung. Durch die Sendung führt Moderator Alexander Bommes.
Die erste Runde des Wettbewerbs wird erst am Mittwoch mit der Partie des FC Bayern beim VfL Osnabrück abgeschlossen. Da bisher aber noch keiner der Favoriten ausgeschieden ist, könnte Schweinsteiger durchaus für Kracher in der 2. Runde sorgen. Aus der Bundesliga ist in der ersten Runde bisher niemand ausgeschieden. Das gab es seit 2000 nicht mehr.