Nationalmannschaft: Maike Klon neue Teammanagerin

Bei Klon ist das genauso. Sie spricht die Sprache der Spieler, was auch an ihrer Vergangenheit liegt. Unter ihrem Mädchennamen Seuren spielte sie einst selbst lange Fußball, lief in der 1. und 2. Liga unter anderem für den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen auf und kickte ein Jahr in den USA an einem College in Florida.