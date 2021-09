BVB-Star Marco Reus fehlt bei Nationalmannschaft - Ausfall für Island-Spiel?

Für die Dortmunder kommt der formstarke Reus in der laufenden Spielzeit in bislang fünf Pflichtspielen auf zwei Tore und zwei Assists. Am Samstag steht für die Borussia das schwere Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.