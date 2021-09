DFB-Team: Ilkay Gündogan ist von der Standard-Diskussion genervt

Positiv ist, dass keiner der DFB-Protagonisten etwas beschönigt. Allerdings müssen der Selbstkritik nun endlich Tagen folgen, denn Ausreden gibt es keine mehr. Am Sonntag ist ein Sieg gegen Tabellenführer Armenien in der WM-Quali Pflicht (WM-Qualifikation: Deutschland - Armenien, So., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).