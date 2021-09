Nationalmannschaft: Robin Gosens trainiert nach Verletzung wieder

Beim mühsamen 2:0-Sieg gegen Fußball-Zwerg Liechtenstein war der Linksverteidiger einer der Besseren, verletzte sich allerdings in der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf. Untersuchungen am Freitag in Stuttgart ergaben eine Kapselverletzung, weshalb der 27 Jahre alte Star von Atalanta Bergamo am Sonntagabend gegen Armenien in Stuttgart ausfallen wird.