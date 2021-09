Aufstellung von Flick gegen Armenien: DFB-Stars drängen in die Startelf

Vor 18.000 Zuschauern in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena möchte der 56-Jährige morgen seinen zweiten Sieg als Bundestrainer einfahren und in der Tabelle der WM-Quali-Gruppe J einen Sprung nach vorne machen. (WM-Qualifikation: Deutschland - Armenien am Sonntag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)