Mats Hummels im DFB-Team: BVB-Star im Faktencheck mit Süle und Ginter

Auffällig ist, dass Hummels einiges an Geschwindigkeit eingebüßt hat. Seinen Topspeed in der Bundesliga von 34,7 km/h erreicht er längst nicht mehr. Mit 30,4 km/h ist er in dieser Spielzeit der langsamste des Dreigestirns – Ginter kommt auf 31,1 km/h, Süle auf 32,5 km/h.