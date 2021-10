Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach spricht über möglichen Wechsel

Der Gladbacher Abwehrchef, der den Neustart unter dem neuen Bundestrainer Flick wegen einer Corona-Erkrankung verpasste, muss am Freitag im WM-Qualispiel in Hamburg gegen Rumänien (WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien, Fr., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) wohl Antonio Rüdiger und Niklas Süle in der Innenverteidigung den Vorzug lassen.