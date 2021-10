Nationalmannschaft: Hansi Flick und seine Baustellen rund um Werner

Am Montagabend wollen Joshua Kimmich und Co. mit einem Sieg in Nordmazedonien (Nordmazedonien - Deutschland ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den Fünferpack unter Hansi Flick eintüten und vorzeitig das WM-Ticket für Katar 2022 lösen. „Wir wollen uns so schnell wie möglich qualifizieren“, gab der Bundestrainer die Marschroute vor.