DFB-Team: PK live mit Hansi Flick und Serge Gnabry vor Nordmazedonien

Gegner ist am Montag Nordmazedonien - und in Skopje hat die deutsche Nationalmannschaft eine Rechnung zu begleichen. Das Hinspiel in Duisburg hatte die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Joachim Löw nämlich sensationell verloren. Doch seit dem 1:2 hat sich beim DFB-Team einiges geändert.