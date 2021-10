Stefan Effenberg über Julian Nagelsmann, Timo Werner, Niklas Süle und das DFB-Team - SPORT1-Kolumne

Spannen wird zu sehen sein, ob Niklas Süle den Vertrag beim Rekordmeister verlängert oder den Verein verlässt. Er hat in der Vergangenheit mit Vereinen in der Premier League kokettiert. Jetzt denkt er so ein bisschen um, eventuell doch in München zu bleiben. Karl-Heinz Rummenigge hat aber gesagt, er müsse von seinen Gehaltsforderungen ein bisschen herunterkommen. Ich weiß nicht, ob sie sich einigen.