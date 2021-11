Nationalmannschaft, WM-Qualifikation: Deutschland in Armenien LIVE im TV, Stream, Ticker

Flick muss in Eriwan improvisieren. Aus seinem ursprünglichen Kader fallen aufgrund von Corona, Verletzungen, Belastungssteuerung und Sperren gleich zwölf Spieler aus. Am Samstag stiegen gerade noch drei Torhüter und 16 Feldspieler in Hannover in den Flieger. „Die Mannschaft, die da ist, hat unser absolutes Vertrauen verdient“, betonte Flick, der seinen Startrekord auf sieben Siege in Folge ausbauen will. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)