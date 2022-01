Robin Koch von Leeds United als Sechser-Option für Bundestrainer Hansi Flick?

Klar also, dass Koch eine Rückkehr in die Nationalmannschaft sowie eine Teilnahme an der Winter-WM in Katar anpeilt: „Es ist für mich eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Mein Ziel ist klar, zeitnah zur Nationalmannschaft zurückzukehren und natürlich auch mit dem DFB in Katar bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Jeder Nationalspieler träumt davon, bei einer WM dabei zu sein.“