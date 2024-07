Terminierung fix! Dann läuft das DFB-Team im Free-TV und Stream

Nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM müssen Deutschland-Fans nicht lange warten, bis die Nationalmannschaft ihr nächstes Pflichtspiel absolviert. Anfang September beginnt die neue Saison der UEFA Nations League - in der Deutschland in der Gruppenphase (Gruppe A3) auf Ungarn, Bosnien & Herzegowina und die Niederlande trifft.

DFB-Auftakt im ZDF

Wie der DFB bekanntgab, überträgt das ZDF den Auftakt in die neue Saison. Am 7. September stehen sich Deutschland und Ungarn in Düsseldorf gegenüber. Es ist das Re-Match des zweiten EM-Gruppenspiels, welches die DFB-Elf 2:0 gewinnen konnte.

Weiter geht es für Julian Nagelsmann und Co. am 10. September in Amsterdam, wenn Deutschland bei EM-Halbfinalist Niederlande gastiert. Dieses Spiel zeigt Privatsender RTL, genauso wie das dritte Gruppenspiel in Sarajevo gegen Bosnien & Herzegowina (11. Oktober).