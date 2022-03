DFB-Team: Darum spielte Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach nicht gegen die Niederlande

Bei einer Viererkette sind bei Flick in der Innenverteidigung Chelsea-Star Antonio Rüdiger und Noch-Bayern-Hüne Niklas Süle (geht zum BVB) klar gesetzt. In Abwesenheit des verletzten Süles setzte der Bundestrainer zuletzt außerdem gleich zweimal auf Newcomer Nico Schlotterbeck (Freiburg), der seine Aufgabe bravourös meisterte. Selbst Leverkusen-Profi Jonathan Tah, der unter Joachim Löw zuletzt nicht mehr berücksichtigt wurde, durfte gegen Israel von Beginn an auflaufen.