Nationalmannschaft Lässt Kevin Trapp Marc-Andre ter Stegen in der Hierarchie hinter sich?

Rüttelt er nun auch an der Torwart-Hierarchie im DFB-Team? Manuel Neuer vom FC Bayern ist natürlich weiterhin die unumstrittene Nummer eins. Doch was ist mit Rang zwei? Marc-André ter Stegen spielt beim FC Barcelona aktuell nicht seine stärkste Saison. Immer wieder tauchen in spanischen Medien Gerüchte darüber auf, dass die Katalanen einen neuen Torhüter suchen. Am Status von Neuer kann ter Stegen derzeit nicht rütteln - und möglicherweise wird er sogar überholt.