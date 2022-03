Nationalmannschaft: Verletzter Adeyemi fehlt Flick bei Start ins WM-Jahr

Flick hat damit noch 25 Akteure in seinem Kader, den er am Montagabend in Neu-Isenburg bei Frankfurt versammelt. Neben Adeyemi muss er auf einige wichtige Spieler wie Leon Goretzka, Niklas Süle, Marco Reus, Jonas Hofmann oder Robin Gosens sowie Ausnahmetalent Florian Wirtz verzichten.