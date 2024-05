DSV nominiert Nagelsmann: "Bereit für neues Sommermärchen"

Wintersport-Stars kupfern DFB-Aktion ab

Dürr, Weidle und Co. präsentierten sich in dem launigen Video, das nicht Teil der offiziellen Nominierungs-Kampagne des DFB ist, im neuen EM-Trikot und kickten bei der „Präsentation“ auch. Im kurzen Beitrag wurde dann sogar Nagelsmann bei seinem Biathlon-Besuch in Hochfilzen auf der Tribüne eingeblendet, wie er bei „La Ola“ jubelt.

Die pfiffige und nicht ganz erst gemeinte Aktion des DSV lehnte sich an die PR-Aktion des DFB an, die die Fußball-Nation seit Sonntag in Atem hält. Am Donnerstag löst Nagelsmann in Berlin bei der offiziellen Vorstellung die letzten Rätsel seines EM-Kaders.