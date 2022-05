DFB-Team: Kehrer und Goretzka loben Teamgeist und System

Bei Partner adidas bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auf die Nations-League-Duelle mit Europameister Italien (4. und 14. Juni), dem EM-Zweiten England (7. Juni) und Ungarn (11. Juni) vor. „Das sind absolute Prestigeduelle“, sagte Leon Goretzka und fügte mit Blick auf die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) an: „Das ist ein guter Gradmesser gegen Mannschaften, die sich in der Weltspitze befinden. Dahin wollen wir zurück. Da sind wir auf einem guten Weg.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)