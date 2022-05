Nations League: Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann zur aktuellen Lage bei der DFB-Elf

In der Nations League steht für die DFB-Elf ein Viererpack auf dem Programm: Am Samstag muss die deutsche Nationalmannschaft in Bologna gegen Italien ran, am 7. Juni folgt das Heimspiel in München gegen England. Am 11. Juni geht es in Budapest gegen Ungarn, ehe am 14. Juni in Mönchengladbach das Rückspiel gegen Italien angesetzt ist. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)