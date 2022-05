Hansi Flick über Leroy Sané: "Wir werden miteinander viel reden"

... die Qualität der deutschen Trainer: „Wir haben eine super Ausbildung. Was Jürgen Klopp in den letzten Jahren geleistet hat, ist fantastisch. Seine Mannschaft spielt einen tollen Fußball und hat in den letzten Monaten sehr viel Punkte aufgeholt. Im Januar dachte man ja schon, dass die Meisterschaft an Manchester City vergeben ist. Von daher Riesenkompliment. Ebenso Thomas Tuchel, der bei Chelsea gezeigt hat, was für eine Klasse er hat. Wir sind happy, dass wir in Deutschland so gute Trainer haben.“