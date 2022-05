Terodde zur WM? Flick schaut "genau hin"

Terodde schieße "sehr viele Tore in der 2. Liga", führte Flick aus, "wir werden in der nächsten Saison sehen, ob er auch in der Bundesliga Tore erzielen kann". Der 34-Jährige kommt in bislang 58 Bundesliga-Spielen für den 1. FC Köln und den VfB Stuttgart auf zehn Treffer.