Italien - Deutschland: DFB-Stars in der Einzelkritik - Nations League

ANTONIO RÜDIGER: Der einstige Italien-Legionär (spielte zwischen 2015 und 2017 für AS Roma) machte ein gutes Spiel. In den brenzligen Momenten war er da, wie etwa in der 20. Minute, als er eine scharfe Hereingabe der Italiener klärte. Sehr stark! Gefiel zudem mit dem einen oder anderen spieleröffnenden Pass. SPORT1-Note: 2,5