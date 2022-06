Nations League: Italien - Deutschland 1:1, Kimmich rettet Remis gegen Angstgegner

Dass Deutschland in der Nations League nun trotzdem nicht triumphieren konnte, passt ins Bild. In 35 Spielen zuvor gegen Italien konnte die DFB-Elf nur acht Siege verzeichnen und musste 15 Niederlagen hinnehmen – in acht Partien bei Welt – und Europameisterschaften gewann das deutsche Team gar noch kein einziges Spiel.