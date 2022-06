Nationalmannschaft: Reus eine Option für England? So plant Flick

Marco Reus will es noch mal allen zeigen und bei der WM in Katar eine tragende Rolle spielen. Der BVB-Kapitän war zuletzt gut drauf, kam in der abgelaufenen Saison auf starke 32 Torbeteiligungen in 41 Pflichtspielen. Seine 17 Assists in der Bundesliga bedeuten für ihn einen neuen persönlichen Rekord.