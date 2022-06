Nations League, Nationalmannschaft: Flick erhöht Druck - welche DFB-Stars zittern müssen

Leroy Sané: Er bleibt ein großes Rätsel. Mal spielt der Bayern-Star herausragend, mal taucht er komplett ab. In Italien war letzteres der Fall. Sané (SPORT1-Note: 5) wirkte teilnahmslos, lamentierte bei misslungenen Aktionen. Vor allem in der Rückwärtsbewegung zeigte er Defizite. Auf SPORT1-Nachfrage wollte sich Flick nicht zur Leistung von Sané äußern: „Wer mich kennt, weiß: Ich nehme keinen Spieler raus. Die ganze Mannschaft ist in der Pflicht!“ Jamal Musiala, der in England aufgewachsen ist, könnte am Dienstag gegen die Three Lions den Vorzug erhalten. In Bologna wechselte Flick das Mega-Talent bereits positionsgetreu für Sané ein.