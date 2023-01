Götze hat die Heim-EM 2024 im Visier

Frankfurt am Main (SID) - Rio-Held Mario Götze will nach der verkorksten WM in Katar seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen und hat die Heim-EM 2024 im Visier. „Wenn Hansi Flick mich anruft und fragt, bin ich dabei. Es ist natürlich ein großes Turnier und es wäre superschön“, sagte der 30-Jährige der Bild im Rahmen des Trainingslagers von Eintracht Frankfurt in Dubai.