Neuer-Verletzung: Jetzt spricht ter Stegen!

Jetzt spricht Marc-André ter Stegen!

Nach der Verletzung von Manuel Neuer hat sich der Torhüter des FC Barcelona im Interview mit dem kicker zu seinen Chancen, langfristig die Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu werden, geäußert.

„Im Moment ist Manu verletzt, und an der Stelle wünsche ich ihm eine gute Genesung, dass er schnell wieder zurückkommt und die Zeit nimmt, die er braucht, um komplett wieder fit zu werden“, sagte ter Stegen: „Bis zu diesem Zeitpunkt werden sich viele Dinge verändern.“

 03:35 Barca-Keeper Marc-André ter Stegen im SPORT1-Interview über die Liebe zum Klub

Ter Stegen will bei EM im Tor stehen

Der 30-Jährige betonte: „Ich glaube, dass meine Leistungen in den vergangenen Jahren gestimmt haben und ich auch in der Nationalmannschaft gereift und bereit für den nächsten Schritt bin. Natürlich ist es mein Anspruch, die Nummer 1 zu sein: bei Barca, aber auch in der Nationalmannschaft.“

Daher werde er „alles dafür tun, dass ich in der Position, die ich jetzt einnehme, meine maximale Leistung zeigen und dem Team helfen kann.“

Bei der EM 2024 im eigenen Land will der Barca-Star den Status als Nummer 1 innehaben.

„Das ist mein Ziel, natürlich, ich möchte auch in der Nationalmannschaft ein wichtiger Spieler sein. Deshalb ist es für mich jetzt wichtig, dass ich bei Barcelona und in der Nationalmannschaft viel spiele und meine Leistung bringe“, meinte er: „Denn am Ende geht es für mich immer ums Leistungsprinzip, da möchte ich überzeugen und mich auf mich verlassen können.“

Ter Stegen schrieb Neuer Nachricht

Seinem Konkurrenten Neuer wünscht er, dass er nach seiner Verletzung zu alter Stärke zurückkehrt, „weil er einfach ein toller Torwart ist. Ich denke, dass es jetzt gerade noch weit entfernt ist, dass er wiederkommt. Ich hoffe, er hat eine gute Reha-Zeit und kommt stark zurück. Das wünsche ich mir für ihn von menschlicher Seite, aber auch als Fußballer und Kollege.“

Nach dem Unfall beim Skitourengehen, der einen Unterschenkelbruch zur Folge hatte, habe ter Stegen Neuer „eine Nachricht geschrieben, auf die er auch geantwortet hat“.

Ein Gespräch mit Hansi Flick – den ter Stegen trotz der WM-Enttäuschung zu „hundert Prozent“ als den richtigen Bundestrainer ansieht - oder Torwarttrainer Andreas Kronberg wegen der aktuellen Situation habe es aber noch nicht gegeben: „Nein, das wäre auch ein bisschen fehl am Platz gewesen.“

Der Ex-Gladbacher vermutet, dass Flick „seine neuen Ideen sehr konsequent durchziehen wird und sich personell einiges verändert“.

Bei Flick war die Reihenfolge bisher klar. Kapitän Neuer war seine Nummer eins, dahinter folgte ter Stegen vor dem Frankfurter Kevin Trapp. Neuer hat sich nach dem WM-Debakel in Katar einen Unterschenkelbruch zugezogen.

Xavi-Lob ehrt ter Stegen

Auf die Frage, ob die Fußball-Welt derzeit den besten ter Stegen der Karriere sehe, antwortete der 30-Jährige: „Ich habe eine sehr gute Balance gefunden in vielen Aspekten meines Lebens. Ich bin happy, wie es aktuell ist. Wir haben einen tollen Lauf in der Liga und im Pokal.“

Die Aussage seines Trainers Xavi, der ihn zuletzt als einer der besten drei Torhüter der Welt bezeichnet hatte, „ehrt mich sehr. Es freut mich, dass er so über mich denkt. Wir haben ja noch zusammengespielt, waren Mitspieler, jetzt ist er mein Trainer. Er kennt mich seit vielen Jahren. Umso schöner ist es, wenn er so etwas sagt. Denn ich weiß, dass er ein sehr ehrlicher Typ ist, der offen seine Meinung sagt.“

Er habe „volles Verständnis“ dafür, dass seine Leistungen in Spanien mehr gewürdigt werden als in Deutschland, „weil ich nun mal nicht jedes Wochenende in der Bundesliga spiele“.

„Die Bayern mussten ordentlich schwitzen“

Die Leistungen mit dem FC Barcelona stuft ter Stegen in dieser Saison insgesamt als sehr gut ein, allerdings verlief die Champions League mit dem frühen Aus in der Gruppenphase „für uns sehr unglücklich, wenn ich allein an das Spiel in München denke.“

Denn „da mussten die Bayern ordentlich schwitzen, weil wir nicht so schlecht waren, wie wir teilweise gemacht wurden. Wir waren in der Entwicklung damals noch nicht so weit wie heute. Dazu kamen Verletzungen, die zur Unzeit kamen. Wenn du als Team noch nicht gefestigt bist, trifft dich das umso härter.“

Gladbach-Rückkehr? So denkt ter Stegen

Ter Stegens aktueller Vertrag läuft noch bis 2025 – wie es danach weiter geht und ob er sogar den Rekord von Bernd Schuster knackt, der einst 13 Jahre in Spanien war, ist noch offen. (SPORT1-Transferticker)

„Das kommt auf viele Faktoren an, etwa auf meine Gesundheit und meine Leistungen. Aber ich fühle mich hier sehr wohl. Die neun Jahre bei Barca sollten Beweis genug dafür sein, wie viel mir dieser Klub bedeutet. Ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich auf unsere Entwicklung“, meinte ter Stegen.

Schmunzelnd äußerte sich zu einer möglichen Rückkehr nach Mönchengladbach, falls es ihn mit 40 Jahren zurück in die Heimat ziehen sollte. (Alle Transfermarkt-News)

„Ich glaube nicht, dass sie mich mit 40 noch haben wollen … Wobei: Pepe Reina spielt in diesem Alter auch noch auf einem sehr hohen Niveau! Warum also nicht?“, meinte der Keeper.