Bayern-Star Thomas Müller vorerst raus! Ist die DFB-Tür bei Flick noch offen?

Es könnte neben ihm auch andere ältere Hasen wie Ilkay Gündogan oder Marco Reus treffen. Denn Flick muss in die Zukunft schauen . Seine Devise nach der verkorksten Wüsten-WM in Katar: „Ich möchte jüngeren Spielern eine Chance geben!“

Für Müller kein Problem, der 33-Jährige hat die im Vorfeld klar mit Flick besprochene Entscheidung nach SPORT1 -Informationen verständnisvoll zur Kenntnis genommen. Nach dem WM-Debakel im Dezember war er mit sich selbst nicht zufrieden und dachte sogar an einen Rücktritt.

Thomas Müller hat EM 2024 im Blick

Geht es jetzt aber nach ihm, hat es sich noch nicht ausgemüllert. Im Gegenteil: Er will sich erhobenen Hauptes verabschieden, nicht mit einem Katastrophen-Aus in der Gruppenphase.

England-Profi will zurück ins DFB-Team

Für ihn ist aber auch klar, dass Flick frische Kräfte braucht und sein Team umbauen muss. Neben dem bereits etablierten Jamal Musiala (20) soll der nach langer Verletzung zurückgekehrte Florian Wirtz (19) Schritt für Schritt an die erste Elf herangeführt werden.

Die DFB-Tür bleibt für Müller also offen - aus mehreren Gründen!

Müller als Musiala-Förderer beim FC Bayern

Zum einen will Flick das Leistungsprinzip nicht komplett ad acta legen. Die Neuen müssen liefern. Und: Spielt Müller auch in einem halben Jahr noch so wie derzeit beim FC Bayern, ist er ohnehin ein heißer Kader-Kandidat für die Länderspiele im September.