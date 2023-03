Havertz von politischer Diskussion "überfordert"

Kai Havertz haben die politischen Diskussionen rund um die Fußball-WM in Katar „überfordert“. Die Nationalmannschaft stehe zwar für Werte, sagte Havertz im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe, „aber bei der WM war der Druck zu hoch, von uns Fußballern wurde erwartet zu lösen, was nicht einmal die Politik schafft“. Auf der DFB-Auswahl habe „ein doppelter Druck“ gelastet, „auch abseits des Platzes“.

In diesem Zusammenhang begrüßte der 23-Jährige vor dem Länderspiel gegen Peru in Mainz die Entscheidung, dass der Kapitän der Nationalmannschaft wieder mit einer Binde in den Landesfarben aufläuft.